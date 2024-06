REGENSBURG. Zwei junge Erwachsene stahlen am Donnerstagabend, den 6.Juni diverse Produkte aus einem Kaufhaus, um diese kurz danach zu Geld zu machen. Nachdem sie von einem Ladendetektiv erwischt werden, zieht einer der beiden ein Messer. Eine Zeugin erkannte nur kurz darauf die beiden in einem Bus wieder, sodass sie festgenommen werden konnten. Ziel war wohl mit dem Diebesgut die Drogensucht zu finanzieren.

Ein 67-jähriger Ladendetektiv sprach am Donnerstagabend, den 6.Juni, zwei junge Erwachsene beim Verlassen des Geschäftes im Donau-Einkaufs-Zentrum an. Er beobachtete diese, wie sie diverse Parfüms in Taschen steckten und ohne zu bezahlen den Markt verließen. Um unbescholten davon zukommen zog die 19-Jährige ein Messer und hielt es dem Ladendetektiv vor. Eine unmittelbare intensive polizeiliche Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Kurze Zeit später konnten aufgrund eines Zeugenhinweises eine 19-jährige und ein 22-jähriger Tatverdächtiger durch die Polizei festgenommen werden. Durch einen weiteren Zeugen wurde zudem der Hintergrund der Tat bekannt. Das Diebesgut wurde bereits kurz nach der Tat im Bahnhofsbereich an Passanten zum Verkauf angeboten. Damit wiederrum sollte die Sucht von harten Drogen finanziert werden. Die beiden jungen Erwachsenen müssen sich nun wegen diverser Delikte, darunter räuberischer Diebstahl verantworten.