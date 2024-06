BAYREUTH/ LKR. BAYREUTH. Eine 42-Jährige wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verletzt in ihrer Wohnung in Bayreuth aufgefunden. Die Polizei nahm noch am gleichen Tag einen Tatverdächtigen fest.

Über die Integrierte Leitstelle wurde der Einsatz gegen 00:45 Uhr mitgeteilt. Umgehend fuhren Streifen der Bayreuther Polizei sowie der Rettungsdienst zur Wohnung der Verletzten. Die 42-Jährige musste vor Ort medizinisch versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Erste Ermittlungen durch die Polizei ergaben den Hinweis auf ein Gewaltdelikt. Die 42-Jährige hatte sich zuvor mit einem 53-jährigen Mann mit Wohnsitz in Speyer in Rheinland-Pfalz getroffen. Zwischen den beiden Personen bestand ein Beziehungsverhältnis.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei dem Treffen zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der 53-Jährige gewaltsam auf den Oberkörper der 42-Jährigen einwirkte. Sie erlitt hierdurch unter anderem Stichverletzungen durch einen spitzen Gegenstand, die glücklicherweise nicht lebensbedrohlich sind.

Umfassende Fahndungsmaßnahmen führten am Freitagvormittag zur Festnahme des 53-jährigen Tatverdächtigen im Landkreis Bayreuth. Da sich bei seiner Ergreifung Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand ergaben, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt die Bayreuther Kriminalpolizei.