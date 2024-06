NÜRNBERG. (594) Am kommenden Samstag (08.06.2024) finden in Nürnberg bzw. Stein mehrere mobile Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.



Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr findet in Nürnberg eine Fahrraddemonstration auf folgender Wegstrecke statt:

Hauptmarkt - Fünferplatz – Theresienplatz – Innere Laufer Gasse – Beckschlagergasse – Laufertorgraben – Marientorgraben – Königstorgraben – Bahnhofsplatz – Allersberger Straße – Schweiggerstraße – Harsdörfferstraße – Hainstraße– Münchner Straße – Otto-Bärnreuther-Straße – Glogauer Straße – Heinrich-Böll-Platz – Glogauer Straße – Liegnitzer Straße – Gleiwitzer Straße – Am Tower (St 2401) – Nürnberger Straße in Feucht – Bahnhofstraße in Feucht.

Von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr ist in Stein (Lkrs. Fürth) eine mobile Versammlung angemeldet. Diese führt über folgende Wegstrecke:

Rathausvorplatz – Geuderstraße – Wilhelmstraße – Mecklenburger Platz – Feuerweg – Mühlstraße – Schützenstraße – Im Melben – Gartenstraße – Hauptstraße – Knauppstraße – Langer Rain – Parkstraße – Deutenbacher Straße – Bertastraße – Wilhelmstraße – Geuderstraße – Hauptstraße – Rathausvorplatz. Anschließende Kundgebung auf dem Forumsplatz.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr findet eine weitere mobile Versammlung in der Nürnberger Innenstadt statt. Folgende Strecke ist hier betroffen:

Jakobsplatz - Kornmarkt - Grasersgasse - Frauentorgraben - Am Plärrer -Ludwigsstraße – Jakobsplatz.

Aufgrund der Versammlungsgeschehen kommt es im genannten Zeitraum im Bereich der genannten Strecken zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl