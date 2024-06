1204 - Ladendiebstahl hochwertiger Kinderbekleidung

Stadtbergen - Am Samstag (01.06.2024) zwischen 17 Uhr und 19 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter Kinderbekleidung im Wert von etwa 6.000 Euro in einem Bekleidungsgeschäft in der Ulmer Landstraße.

Ein unbekannter Täter nutzte offenbar eine günstige Gelegenheit und entwendete eine große Menge Kleinkindbekleidung. Ein Mitarbeiter bezifferte den entstandenen Schaden auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1205 - Täterfestnahme nach exhibitionistischen Handlungen (bereits lokal berichtet)

In der Pressemeldung Nr. 0745 v. Dienstag (04.06.2024) berichteten wir u.a. folgendes:

Höchstädt - Ein bisher unbekannter Täter belästigte am gestrigen Montagvormittag (03.06.2024) in Höchstädt eine 18-Jährige sexuell.

Gegen 10:00 Uhr befand sich die 18-Jährige in der Deisenhofer Straße auf einem Parkplatz in ihrem Auto. Der Unbekannte trat an den Wagen heran und manipulierte vor der jungen Frau an seinem entblößten Glied. Danach folgte er ihr auf den Parkplatz eines Wohnheims. Als die 18-jährige zu anderen Personen flüchtete, ließ der Unbekannte von ihr ab und entfernte sich in Richtung Bahnhof.

Die 18-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa 170 - 175 cm großen Mann mit dunkelbraunen Haaren. Der trug einen Vollbart und war mit einer schwarz-weißen Bomberjacke und hellblauer Jeanshose bekleidet.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

AB HIER NEU:

Am gestrigen Mittwochnachmittag (05.06.2024) konnte ein mutmaßlicher 24-jähriger Täter festgenommen werden.

Gegen 17:00 Uhr ging über Notruf die Meldung ein, dass im Höchstädter Stadtpark ein Mann an seinem Glied manipuliert. Anschließend ergriff er mit dem Fahrrad die Flucht. Der Tatverdächtige konnte von den Einsatzkräften im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in der Lutzinger Straße gestellt werden. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Bereits gegen 15:15 Uhr belästigte der Mann am Höchstädter Bahnhof zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren auf gleiche Weise.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist der Mann auch für die sexuelle Belästigung der 18-Jährigen vom Montag (03.06.2024) verantwortlich.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 24-Jährigen nun wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischen Handlungen.

1206 - Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer (bereits lokal berichtet)

Donauwörth - Am 05.06.2024, um 11.09 Uhr, geriet ein 59-jähriger Fahrradfahrer auf der Südspange der Bundesstraße 16 aufgrund Ablenkung nach rechts von der Verkehrsfläche ab, verlor die Kontrolle über sein Trekkingrad und stürzte in den Graben. Der Radler wurde dabei schwer verletzt und per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert.

1207 - Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht (bereits lokal berichtet)

Bissingen - Am Dienstagmorgen (07.05.2024) wurde ein 35-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2212 leicht verletzt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Gegen 06:30 Uhr befuhr der 35-Jährige die Staatsstraße zwischen den Bissinger Ortsteilen Hochdorf und Thalheim. Hierbei kam es zur Kollision der Außenspiegel zwischen einem vorausfahrenden Lastkraftwagen eines 42-Jährigen und einem entgegenkommenden Laster eines 30-Jährigen. Der Außenspiegel am Laster des 30-Jährigen riss ab und prallte gegen den Wagen des 35-Jährigen. Hierbei erlitt der 35-Jährige leichte Verletzungen, an seinem Wagen entstand Unfallschaden von etwa 3.500 Euro. Der 42-Jährige fuhr weiter in Richtung Thalheim und beging Fahrerflucht.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat gegen den 42-jährigen Lastkraftwagenfahrer nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

1208 - Fahren ohne Fahrerlaubnis (bereits lokal berichtet)

Dillingen - Ein 17-Jähriger war am gestrigen Mittwoch (05.06.2024) mit einem Auto in Dillingen unterwegs. Der Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die 44-jährige Fahrzeughalterin saß während der Fahrt auf dem Beifahrersitz des Wagens.

Gegen 23:40 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen den 17-Jährigen in der Donauwörther Straße. Wie sich herausstellte, besitzt dieser keinen Führerschein. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 17-Jährigen nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen die 44-jährige Fahrzeughalterin läuft nun ebenfalls ein Ermittlungsverfahren, da sie dem 17-Jährigen die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattet hatte.