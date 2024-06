Einbruch in Spielothek - Täter flüchten nach Kontakt mit Besitzer - Zeugen gesucht

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Donnerstag gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Spielothek und haben dort mehrere Automaten aufgebrochen. Die Täter flüchteten mit mehreren tausend Euro Bargeld, nachdem es zuvor zum Kontakt mit dem Besitzer gekommen ist.

Der Einbruch in die Spielothek "Am Schlaggraben" ereignete sich dem Sachstand nach gegen 03:20 Uhr. Die Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und öffneten dort gewaltsam mehrere Spielautomaten. Die Unbekannten merkten jedoch nicht, dass Sie beim Betreten die Alarmanlage ausgelöst haben und wurden noch am Tatort durch den Besitzer angetroffen. In der Folge flüchteten sie mit ihrer Tatbeute.

Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale begaben sich umgehend eine Vielzahl von Einsatzkräften der Obernburger Polizei, aus Aschaffenburg und dem benachbarten Hessen in den Bereich des Tatorts und fahndeten nach den Tätern. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber aus dem Nachbarbundesland eingebunden. Die Fahndung verlief jedoch ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kripo Aschaffenburg übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter aus zwei offensichtlich unversperrten Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise und gibt entsprechende Verhaltenstipps.

Die beiden Diebstähle ereigneten sich jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Unbekannte öffneten die beiden geparkten Pkw in der Kilian-Müller-Straße und der Bergstraße und entwendeten geringe Mengen Bargeld und eine Brille. Nachdem an keinem der beiden Fahrzeuge Aufbruchspuren zu erkennen waren, wird davon ausgegangen, dass diese offenbar unverschlossen waren.

Die Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Die Polizei gibt zudem die folgenden Tipps

Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug beim Verlassen verschlossen ist.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Pkw während Fahrt beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend hat ein Unbekannter offenbar einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen und dieses hierdurch am Dach beschädigt. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Dr.-Willi-Reiland-Ring und passierte gegen 19:40 Uhr die Schweinheimer Straße, als er einen Schlag an seinem Pkw wahrnahm. Bei einer Inaugenscheinnahme an der nächsten Haltemöglichkeit stellte er eine Delle am Dach seines Pkw fest. Es wird davon ausgegangen, dass ein Unbekannter einen Stein bzw. einen Gegenstand von der Schweinheimer Straße aus auf den Pkw geworfen hat.

Die Aschaffenburger Polizei führt die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise unter 06021/857-2230.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 17:50 Uhr, versuchten Unbekannte gewaltsam ein in der Ringstraße geparktes Wohnmobil zu öffnen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.