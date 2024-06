Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einem versuchten Einbruch im Zeitraum von Samstag bis Dienstag hofft die Aschaffenburger Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch in das Geschäft am Roßmarkt zwischen Samstagnachmittag und Dienstag, 11:00 Uhr. Die Täter versuchten gewaltsam die Eingangstür zu öffnen, gelangten jedoch nicht ins Gebäude und flüchteten ohne Tatbeute.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Fahrradfahrer angefahren - 50-Jähriger leicht verletzt - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / DAMM. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag wurde ein Fahrradfahrer durch einen ausparkenden Kleintransporter touchiert und leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Der Unfall am Dämmer Tor ereignete sich am Dienstag gegen 11:00 Uhr. Ein 50-jähriger Fahrradfahrer musste zu dieser Zeit verkehrsbedingt an der Einmündung zur Langen Straße halten. Der unbekannte Fahrer eines Kleintransporters übersah den Mann offenbar beim Rangieren und touchierte mit das Rad des Mannes mit seinem Fahrzeug.

Der 50-Jährige machte den Fahrer noch auf den Unfall aufmerksam, dieser ignorierte ihn jedoch und fuhr in Richtung Glattbacher Überfahrt davon. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, touchierte ein Fahrradfahrer in der Julius-Kleemann-Straße mit seinem Lenker den Außenspiegel eines entgegenkommenden Audi.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen