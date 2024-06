COBURG. Nach der Übergabe von Bargeld auf dem Parkplatz eines Baumarktes wurde ein über 70-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels stutzig und nahm die Beute der falschen Polizeibeamtin wieder ab. Die Kripo Coburg sucht nun insbesondere nach einem jungen Pärchen und zwei Motorradfahrern, die als Zeugen der Tat in Betracht kommen.

Der über 70-Jährige erhielt zuvor einen Anruf mit der bekannten Geschichte. Seine Tochter wäre in einen Verkehrsunfall verwickelt und es wäre nun eine Geldzahlung notwendig, damit diese nicht ins Gefängnis müsse. Unter dem Druck der falschen Polizeibeamten machte sich der Mann auf den Weg zum Parkplatz eines Baumarktes im Fabrikweg in Coburg. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr übergab er dort zunächst Bargeld und Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags an eine unbekannte Täterin. Just in diesem Moment kam ihm die Sache komisch vor und er holte sich seine Wertsachen wieder zurück. Die unbekannte Täterin ergriff schließlich die Flucht.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen erbrachten den Hinweis, dass die Täterin auf ihrer Flucht an der Bushaltestelle des Bahnübergangs Creidlitz vorbeikam und sich dort ein jüngeres Pärchen (etwa 25 Jahre) aufhielt. Sie setzte zudem ihre Flucht in Richtung Niederfüllbach fort, wo sie an einer Firma vorbeikam bei der sich gerade zwei Motorradfahrer aufhielten. Diese Personen kommen als Zeugen in Betracht.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, 25 Jahre, 160 cm groß, schlank, braun-blonde Haare mit Pferdeschwanz, schwarze Jacke, dunkle Hose, schwarzer Schlapphut, Strohkorb als Umhängetasche.

Zeugenaufruf:

Personen, insbesondere das Pärchen sowie die beiden Motorradfahrer, die Hinweise zur oben beschriebenen Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Coburger Kriminalpolizei unter 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.