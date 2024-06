NEUMARKT SANKT VEIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Dienstagabend, 4. Juni 2024, kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Mann aus Neumarkt Sankt Veit ums Leben kam. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Verunfallte die Vorfahrt an einer Staatsstraße und stieß mit einem Pkw eines 46-jährigen aus dem Landkreis Landshut zusammen. Die Polizeiinspektion Mühldorf übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstag, den 04.06.2024, gegen 18:30 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Neumarkt-Sankt Veit, Hundham, auf der Staatsstraße 2086 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf befuhr mit seinem Mitsubishi die Kreisstraße 6 von Irlau in Richtung Hundham. Beifahrerin war seine 56-jährige Ehefrau. Der 69-jährige wollte vermeintlich ungebremst die Staatsstraße überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt.

Gleichzeitig befuhr ein 46-jähriger aus dem Landkreis Landshut mit seinem Dodge RAM die Staatstraße von Brodfurth kommend in Richtung Neumarkt-St. Veit. Der Fahrzeugführer des Dodge konnte dem plötzlich kreuzenden Mitsubishi nicht mehr ausweichen und stieß frontal und ungebremst in die linke Fahrzeugseite des Mitsubishi.

Beide Fahrzeuge wurden nach dem erheblichen Aufprall in einen wartenden BMW X1 einer 54-jährigen aus dem Landkreis Mühldorf geschleudert. Der BMW wartete auf der Linksabbiegespur der Staatsstraße von Neumarkt-St. Veit kommend, um auf die Kreisstraße Richtung Irlau abzubiegen. Der BMW war mit insgesamt vier Personen im Alter von 54 bis 83 Jahren besetzt.

Nach der Kollision mit dem BMW kippte der Mitsubishi auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrzeugführer des Mitsubishi und seine Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Der Fahrzeugführer des Mitsubishi verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die schwerverletzte Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Traunstein geflogen.

Aus dem BMW wurden zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung mittels Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Fahrzeugführer des Dodge erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, welche aber nicht weiter behandelt werden mussten. Allerdings wies dieser einen positiven Alkoholtest auf, was zu einer Blutentnahme führte.

Alle beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Gesamtschadenhöhe dürfte sich auf ca. 60.000 Euro belaufen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Mühldorf. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde gegen den 46-jährigen Dodge-Fahrer ein Ermittlungsverfahren aufgrund fahrlässiger Tötung und Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohols eingeleitet. Alle beteiligten Kraftfahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachten wurde durch die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.

Zur Personenbergung, technischen Hilfeleistung und Verkehrsleitung waren die Feuerwehren Neumarkt-St. Veit, Egglkofen, Elsenbach, Niederbergkirchen, Niedertaufkirchen und Teising/Frassbach eingesetzt. Weiter befanden sich ein Notarzt, Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswägen vor Ort.