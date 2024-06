LEIPHEIM / BAB 8. Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg deckten bei einer Verkehrskontrolle einen Bandendiebstahl von Parfüm im Wert von 2.500 Euro auf. Anschließend gelang es der Polizei, eine weitere Tat mit einem Entwendungsschaden von 2.000 Euro aufzuklären.

Bereits am Freitagnachmittag hatten Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg auf der A 8, Tank- und Rastanlage Leipheim, einen österreichischen Pkw zur Kontrolle angehalten. Im Fahrzeug befanden sich vier Männer im Alter von 24 bis 34 Jahren. Im Rahmen der Kontrolle durchsuchten die Polizeikräfte auch den Kofferraum, wobei die Fahnder dort 25 hochwertige, in Folie eingeschweißte Parfüms sicherstellten. Auf den ersten Vorhalt hin gab einer der vier Insassen an, dass er diese Sachen auf einem Flohmarkt für einen Preis von 400 Euro erworben habe. Da der eigentliche Wert der Ware bei etwa 2.500 Euro lag, folgten weitere Ermittlungen.

Da vorerst der endgültige Beweis für einen Diebstahl fehlte, entließen die Fahnder die vier Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder. Im Zuge der erfolgten Nachforschungen ermittelten die Beamten, dass die vier mutmaßlichen Täter in einem Drogeriemarkt in Göppingen etwa 40 Minuten vor der Fahndungskontrolle die Parfüms gemeinschaftlich gestohlen haben. Hierbei wurden sie durch Überwachungskameras gefilmt und konnten identifiziert werden.

Gegen die vier Tatverdächtigen ermittelt die Polizei nun wegen Bandendiebstahls, wobei die weitere Bearbeitung des Falls durch das für den Tatort zuständige Polizeirevier Göppingen übernommen wird. Darüber hinaus konnte auch in Oberfranken durch das Bekanntwerden der Identitäten der vier Männer ein weiterer Ladendiebstahl von Parfüm im Wert von 2.000 Euro geklärt werden, den mutmaßlich zumindest zwei dieser Männer begangen hatten. (VPI Günzburg)