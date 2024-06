NEU-ULM. Ein Drohnenteam der Polizei fand die vermisste 32-Jährige, welche seit Sonntag gegen Mitternacht im Bereich Silberwald vermisst wurde, weitestgehend unverletzt auf!

Eine Drohne der Polizei fand eine vermisste 32-jährige Frau in den Mittagsstunden im Bereich Silberwald lebend auf. Die Frau, welche seit Sonntag gegen Mitternacht im Bereich Silberwald als vermisst galt, konnte sich in der Krone eines umgestürzten Baumes vor dem Hochwasser in Sicherheit bringen. In der Baumkrone harrte die 32-Jährige mehr als 52 Stunden rund zwei Meter über dem Wasser aus, bevor Einsatzkräfte der Polizei sie fanden. Unter ihr stand das Hochwasser zum Zeitpunkt der Rettung noch immer etwa brusthoch.

In den vergangenen Tagen liefen bereits umfangreiche Suchmaßnahmen, welche nun zum Auffinden der Vermissten führten. Neben mehreren Streifenbesatzungen waren auch Hubschrauber, mehrere Drohnen, Boote und auch Polizeihunde im Einsatz.

Aufgrund des hohen Wasserstandes retteten Einsatzkräfte die Frau mittels Rettungshubschrauber. Die 32-Jährige, welche sichtlich geschwächt und dehydriert war, kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus, ist aber den ersten Untersuchungen nach körperlich unversehrt. (KPI Neu-Ulm)

