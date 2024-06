1184 – Wohnungsbrand

Petersdorf - Am gestrigen Montag (03.06.2024) kam es in der Hartfeldstraße zu einem Wohnungsbrand mit drei leicht verletzten Personen.

Gegen 11.10 Uhr brach aus derzeit noch ungeklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung des Mehrparteienhauses ein Brand aus, der sich auf mehrere Zimmer ausdehnte. Der zu diesem Zeitpunkt anwesende Bewohner sowie eine Nachbarin, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in ihrer Wohnung im ersten Obergeschoß aufhielt, zogen sich dadurch leichte Rauchgasintoxikationen zu. Durch den Rauch wurde ein Zeuge auf den Brand aufmerksam, welcher in das Haus ging und die im ersten Obergeschoß aufhältige Bewohnerin ins Freie führte. Auch dieser Ersthelfer erlitt bei seinem Einschreiten eine leichte Rauchgasvergiftung. Alle drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Anwesen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

1185 – Brandfall ohne Personenschaden

Wertingen - Am gestrigen Montag (03.06.2024) kam es im Keller eines Wohnhauses in der Augsburger Straße in Wertingen zu einer Rauchentwicklung. Infolge des Hochwassers geriet der Speicher einer PV-Anlage aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Die Feuerwehr Wertingen löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich er Sachschaden auf rund 10.000 Euro.