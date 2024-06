ERLANGEN. (586) Am Dienstagmorgen (04.06.2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Erlanger Stadtteil Dechsendorf. Ein Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.



Gegen 09:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Weisendorfer Straße in Richtung Erlangen. Im Kreuzungsbereich zum Heßdorfer Weg erfasste ihn aus nicht geklärter Ursache ein Lastkraftwagen, welcher die Weisendorfer Straße in gleicher Richtung befuhr und nach rechts in den Heßdorfer Weg einbog.

Der 63-jährige Radfahrer erlitt durch das Unfallgeschehen derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 59-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Unfallstelle war bis circa 13.30 Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl