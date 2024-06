FORCHHEIM. Am Montag übergab eine Seniorin Goldmünzen und Uhren an Telefonbetrüger. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagnachmittag riefen Betrüger bei einer 92-jährigen Forchheimerin an. Dieser tischten sie die übliche Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall auf, den ihre Tochter verursacht habe. Um diese vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, müsse eine hohe Kautionszahlung geleistet werden. Im Glauben, damit ihre Tochter vor der drohenden Inhaftierung zu schützen, übergab die 92-Jährige am frühen Nachmittag mehrere Goldmünzen und Uhren an einen Abholer. Die Übergabe erfolgte in der Ruhalmstraße. Es entstand ein Vermögensschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 165 cm groß

schlank

kurzes schwarzes Haar

gestreiftes Oberteil

trug eine auffällige Brille mit dickem schwarzem Rand

führte eine schwarze Umhängetasche mit beiger Schnalle mit sich

Die Kripo Bamberg bittet zu dem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Besonderen ist für die Ermittler Folgendes interessant:

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder dem beschriebenen Abholer in der Ruhalmstraße machen?

Sind Ihnen verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Möglicherweise ist der Abholer auch mit dem Taxi oder der Bahn nach Forchheim oder wieder abgereist. Deshalb sind auch Wahrnehmungen am Forchheimer Bahnhof von besonderer Bedeutung.

Sachdienliche Hinweise geben Sie bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.