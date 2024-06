COBURG. In den vergangenen Wochen besprühten Unbekannte ein Gebäude auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Coburger Kino. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, gegen 8.15 Uhr, entdeckte ein Mann die Graffiti-Schmierereien an dem Gebäude des Staatlichen Bauamts auf dem Parkplatz in der Straße „Allee“. Die Unbekannten brachten linksmotivierte Schriftzüge mit schwarzer Farbe an. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen. Personen, die in den vergangenen Tagen oder Wochen verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz in der Straße „Allee“ oder in der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Coburger Kriminalpolizei unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.