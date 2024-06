SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag hatten es unbekannte Diebe auf einen schwarzen BMW in Speichersdorf abgesehen. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter in der Zeit von Sonntag, gegen 14 Uhr, bis Montag, zirka 14 Uhr, an dem BMW, 6er-Reihe, in der Straße „Rathausplatz“ zu schaffen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Rathauses geparkt und trug zuletzt das Kennzeichen „BA-IP 120“. Anschließend konnten die Diebe mit dem Wagen unerkannt entkommen.

Zeugen, die insbesondere in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Rathauses beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.