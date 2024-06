Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Am Dienstagmorgen kam es in der Ernst-Reuther-Straße zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, bei der ein 39-Jähriger Stichverletzungen davontrug. Die Hofer Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Ein heftiger Streit war am Dienstagmorgen Auslöser für einen größeren Polizeieinsatz in Hof. Um kurz nach halb sieben waren zwei Männer im Bereich der Freiheitshalle aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits soll einer der Kontrahenten seinen Gegner mit einem Messer am Oberkörper verletzt und dann die Flucht ergriffen haben. Sein Opfer, einen 39-jährigen Deutschen, ließ er mit Stichwunden am Tatort zurück.

Mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen leitete die Polizeiinspektion Hof eine sofortige Fahndung im Stadtgebiet ein. Wenig später konnte ein dringend tatverdächtiger 35-jähriger Aserbaidschaner festgenommen werden. Zum genauen Ablauf der Tat sowie zur Motivation des Tatverdächtigen hat die Kripo Hof die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Auskunft der behandelnden Mediziner im Krankenhaus sind die Stichverletzungen des 39-Jährigen nicht lebensbedrohlich. Dennoch ist eine stationäre Behandlung erforderlich.