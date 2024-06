BAB A3, PASSAU. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Passau fanden Schleierfahnder mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sowie eine größere Summe Bargeld. Die Kripo Passau ermittelt.

Am Sonntagnachmittag (02.06.2024) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Skoda mit rumänischer Zulassung in Fahrtrichtung Suben. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten insgesamt rund 38.000 Euro Bargeld sowie mehrere versteckte Pakete, bei deren Inhalt es sich augenscheinlich um Betäubungsmittel handelte. Die beiden 34-jährigen rumänischen Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen, das Bargeld und die Pakete sichergestellt. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge übernommen.

Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei dem Betäubungsmittel um rund 8 Kilogramm eines neuen psychoaktiven Stoffes aus der Gruppe der Cathinone, der im Betäubungsmittelgesetz erfasst ist. Einer der 34-Jährigen wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, der Beifahrer des Skoda wurde am gestrigen Montag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 04.06.2024, 09.10 Uhr