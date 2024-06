FORST LOHRERSTRASSE, LKR. MAIN-SPESSART. Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine 74-jährige Frau ihr Leben verloren. Sie war als Beifahrerin in einem Pkw unterwegs. Bei den Ermittlungen der Polizei Lohr am Main ist auch ein Sachverständiger eingebunden.

Der Verkehrsunfall hat sich am Montag, gegen 00.15 Uhr, auf der Bundesstraße 26 ereignet. Dem Sachstand nach befuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lohr. In einer Rechtskurve vor dem Bischborner Hof kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die beiden Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung brachte der Rettungsdienst die Verletzten in Krankenhäuser. Hier erlag die 74-jährige Beifahrerin ihren schweren Verletzungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg zogen die Beamten zur exakten Klärung des Unfallgeschehens auch einen Sachverständigen hinzu. Die örtlichen Feuerwehren waren u. a. im Rahmen der Bergung und Verkehrssicherung im Einsatz. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für rund vier Stunden gesperrt.