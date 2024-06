1170 – Zeugen gesucht

Kriegshaber – Am Sonntag (26.05.2024) wurden durch eine bislang unbekannte Personengruppe gegen 08.30 Uhr ausländerfeindliche Parolen im Reesepark geäußert. Zeugen beobachteten dies und informierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

1171 – Ohne Fahrschein, dafür mit Haftbefehl unterwegs

Innenstadt – Am Sonntag (02.06.2024) fuhr ein 48-jähriger Mann in einer Straßenbahn ohne einen Fahrschein zu lösen. Er wurde verhaftet.

Gegen 08.45 Uhr fuhr der 48-Jährige in der Straßenbahnlinie 4 und wurde durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke kontrolliert. Der 48-Jährige konnte keinen gültigen Fahrschein nachweisen. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass gegen den 48-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde deshalb durch die Einsatzkräfte verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf der Fahrt beleidigte er die Einsatzkräfte.

Gegen den 48-jährigen Mann wird nun wegen Leistungserschleichung und Beleidigung ermittelt.

1172 - Sachbeschädigung

Haunstetten – Am Sonntag (02.06.2024) zerstörte ein bislang unbekannter Täter drei Fensterscheiben eines Gebäudes Im Gries.

Gegen 05.30 Uhr zerschlug der unbekannte Täter drei Fenster. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1173 – Unfallfluchten

Lechhausen – Am vergangenen Sonntag (02.06.2024), zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten BMW in der Meraner Straße auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum Samstag (01.06.2024), gegen 15.00 Uhr, bis Sonntag (02.06.2024), gegen 09.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten blauen Renault in der Pestalozzistraße. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun ebenfalls wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1174 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Kriegshaber – Am vergangenen Donnerstag (30.05.2024), zwischen 00.15 Uhr und 00.25 Uhr, besprühten unbekannte Täter die Außenfassade eines Clubs in der Ulmer Straße mit roter Farbe. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.