GÜNZBURG. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 48-Jährigen aus Günzburg ist beendet. Beamte trafen die Frau in den Abendstunden des 31.05.2024 an.

Eine Passantin traf die Vermisste am 31.05.2024 gegen 19:30 Uhr im Bereich der Azzostraße an. Die 48-Jährige war augenscheinlich unverletzt. Zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes brachte der Rettungsdienst sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts der Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).