RÖSLAU, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Traktor von einer Weide im Gemeindebereich Röslau. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 20.30 Uhr, bis Freitagmorgen, 8.30 Uhr, machten sich unbekannte Diebe auf einer Weide im Ortsteil Dürnberg zu schaffen. Von dem frei zugänglichen Grundstück im Süden des Ortes stahlen die Täter einen Traktor. Es handelte sich um ein Allrad-Fahrzeug der Marke „John Deere“ vom Typ 5055E mit Fahrerkabine. Der Traktor trug zuletzt die Kennzeichen WUN-JD 16 und war in den markentypischen Farben Grün mit gelben Felgen lackiert und hatte einen Zeitwert von rund 15.000 Euro. Um sich die Flucht zu erleichtern, trennten die Unbekannten gewaltsam ein montiertes Kreiselmähwerk ab, das am Tatort zurückblieb. Nach ersten Ermittlungen suchten sie anschließend in Richtung der nahen Ortsverbindungsstraße zwischen Röslau und Reicholdsgrün über die Felder das Weite.

Die Ermittler der Kripo Hof haben die Untersuchungen zum Diebstahl aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Für Angaben zum Verbleib des Traktors melden sich Zeugen bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040.