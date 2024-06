COBURG. Zwei Unbekannte erbeuteten am vergangenen Dienstagabend Bargeld von einem Coburger in der Hindenburgstraße auf Höhe des Parkhauses Post. Die Kripo Coburg sucht Zeugen.

Ein 34-Jähriger erstattete in der vergangenen Woche Anzeige bei der Coburger Polizei. Er befand sich nach eigenen Angaben am Dienstagabend, 28.05.2024, gegen 21:50 Uhr, in der Hindenburgstraße in Coburg. Auf Höhe des Parkhauses Post sprachen ihn zwei Männer an und forderten Bargeld. Die beiden Unbekannten bedrängten den 34-Jährigen und er wurde zudem mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen.

Schließlich begab sich der Coburger mit den beiden Unbekannten zur nahegelegenen Sparkassenfiliale, um Bargeld abzuheben. Die Männer flüchteten anschließend mit einem dreistelligen Bargeldbetrag vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sowie Körperverletzung übernommen und sucht nach Zeugen:

Wer hat am Dienstagabend, 28.05.2024, in der Zeit zwischen 21:45 Uhr und 22 Uhr Wahrnehmungen im Bereich der Hindenburgstraße gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

männlich, dunkel gekleidet, trug einen Hoodie mit Zipper

männlich, zirka 35 Jahre alt, 170 cm, kräftige Figur, Glatze, Tattoo an Schläfe, ohne Bart/Brille, trug ein weißes T-Shirt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.