THEILHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Nachmittag des Mittwochs (22. Mai 2024) stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried im Rahmen einer Schleierfahndungskontrolle eine größere Menge Betäubungsmittel sicher. Die Fahrzeuginsassen wurden festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die beiden Tatverdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein 51-Jähriger und seine 50-jährige Beifahrerin waren gegen 17:45 Uhr zusammen in einem Pkw auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unterzogen das Fahrzeug einer Kontrolle. Im Inneren des Fahrzeugs entdeckten die Autobahnfahnder mehrere tausend Ecstasypillen, je über vier Kilogramm Cannabis und Haschisch, etwa 500 Gramm Kokain und mehrere Packungen eines verschreibungspflichtigen Medikaments.

Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizisten beschlagnahmten zudem den Pkw und das aufgefundene Rauschgift. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am gleichen Tag die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die 50-Jährige und der 51-Jährige aus Nordrhein-Westfalen am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Beiden. Beamte brachten sie hiernach in Justizvollzugsanstalten.