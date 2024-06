ELSENDORF, LKR. KELHEIM. Am 31.05.2024, gegen 12:15 Uhr, befuhr ein 29- Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Pkw die Staatstraße 2142 von Mitterstetten kommend in Richtung Elsendorf. Ungefähr auf halber Strecke kam er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 42- Jährigen aus dem Landkreis Kelheim.

Der 29- Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Gutachter hinzugezogen um die Unfallursache zu klären. Die Fahrzeuge wurden zu diesem Zweck sichergestellt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Beide Fahrzeuge wurden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit total beschädigt. Die Staatsstraße blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 03.06.2024, 08.21 Uhr