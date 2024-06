1158 – Berauscht unterwegs

Oberhausen – Am Freitag (31.05.2024) war ein 34-jähriger Mann berauscht mit einem E-Scooter unterwegs.

Gegen 17 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den E-Scooter-Fahrer. Bei der Verkehrskontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille. Weiter gab der Mann zu, Marihuana konsumiert zu haben. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen und unterband dessen Weiterfahrt.

Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann ein.

1159 – Gefährliche Körperverletzung

Innenstadt – Am Samstag (01.06.2024) kam es an einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einem Mitarbeiter.

Ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Mann wollten gegen 03.30 Uhr ein Schnellrestaurant betreten. Der 19-jährige Mitarbeiter verwehrte den beiden alkoholisierten Männern den Zutritt und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde die Auseinandersetzung zwischen den Männern körperlich, wobei einer der Männer und der Mitarbeiter verletzt wurden. Eine Polizeistreife wurde hinzugerufen und erteilte den beiden alkoholisierten Männern einen Platzverweis. Da sie diesem nicht nachkamen und sich weiter aggressiv verhielten, mussten die beiden eine Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen.

1160 – Wohnmobil beschmiert

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Donnerstag (30.05.2024), gegen 17.15 Uhr, bis Freitag (31.05.2024), gegen 07.45 Uhr, wurde ein Wohnmobil beschädigt.

Das Wohnmobil befand sich an einer Parkbucht in der Hugo-Junkers-Straße. Der Besitzer des Wohnmobils stellte schließlich fest, dass ein bislang Unbekannter das Wohnmobil mit roter Farbe beschmierte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun nach dem Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1161 – Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Haunstetten - Am Freitag (31.05.2024), gegen 10.00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 60-jährigen Rollerfahrer.

Während der Kontrolle in der Königsbrunner Straße gab der 60-Jährige zu, keine Fahrerlaubnis zu haben. Nach weiterer Recherche stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige bereits mehrfach in gleicher Art und Weise kontrolliert und angezeigt wurde. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd leitete erneut die Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Rollerfahrer ein.

1162 – Unfallfluchten im Stadtgebiet

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (31.05.2024), gegen 07.20 Uhr bis 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen abgestellten Mini am Eiskanal im Bereich des Hecks. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Göggingen – Im Zeitraum von Montag (27.05.2024), gegen 18.40 Uhr, bis Donnerstag (30.05.2024) touchierte eine bislang unbekannte Person einen geparkten weißen Opel in der Gabelsberger Straße auf dem Parkplatz eines Turnvereins. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Hammerschmiede – Im Zeitraum von Donnerstag (30.05.2024), gegen 10.50 Uhr, bis Freitag (31.05.2024), gegen 09.30 Uhr, stand ein Mazda geparkt im Birnbachweg. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Mazda vorne links und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei rund 400 Euro.

Lechhausen – Am Freitag (31.05.2024), gegen 00.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten silbernen Skoda in der Straße Steinerne Furt.

Nach Aussage eines Zeugen touchierte der Unbekannte mit einem Mercedes-Benz den geparkten Skoda und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Mercedes-Benz entstand ein erheblicher Sachschaden vorne rechts. Der Sachschaden am Skoda liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlungen in beiden Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Pfersee – Am Samstag (01.06.2024), gegen 09.30 Uhr, bis 10.30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Täter ein Vordach eines Gebäudes.

Zeugen beschrieben einen weißen Kleintransporter, der das Vordach eines Gebäudes in der Luther-King-Straße beschädigte. Der unbekannte Täter wurde durch seinen männlichen Beifahrer beim Rückwärtsfahren zwar eingewiesen, stieß jedoch trotzdem beim Rangieren gegen das Vordach. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1163 – Baucontainer angegangen

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (29.05.2024), gegen 16.00 Uhr, bis Freitag (31.05.2024), 10.15 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Baucontainer angegangen.

Der Baucontainer steht in der neu angelegten Jim-Knopf-Straße, in der Nähe der Günzstraße. Die unbekannten Täter entwendeten Baumaschinen im Wert von etwa 1.500 Euro. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1164 – Trickdiebstähle auf Supermarktparkplatz

Lechhausen – Am Freitag (31.05.2024), gegen 11.00 Uhr, kam es zu zwei Trickdiebstählen auf einem Supermarktparkplatz in der Meraner Straße.

Ein bislang unbekannter Täter sprach den etwa 80-jährigen Mann an und bat ihn darum, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der unbekannte Täter entwendete dem 80-Jährigen hierbei unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Geldbeutel. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wenig später kam es auf dem Parkplatz zu einem weiteren Trickdiebstahl. Der unbekannte Täter sprach einen etwa 90-jährigen Mann in ähnlicher Art und Weise an, entwendete das Bargeld jedoch nicht sofort. Er bot seine Hilfe beim Einladen der Einkäufe an. Unter diesem Vorwand entwendete der Unbekannte unbemerkt den Geldbeutel des 90-Jährigen. Der Beuteschaden liegt auch hier im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der unbekannte Mann wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt, etwa 180 cm, gebrochenes Deutsch, dunkle Haare, kräftiger Körperbau

Die Polizei ermittelt nun in den zwei Fällen wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen.

1165 – Ohne Führerschein vor Kontrolle geflüchtet

Lechhausen – Am Samstag (01.06.2024) flüchtete ein Autofahrer vor der Polizei, nachdem er beinahe mit einem anderen Auto zusammenstieß. Es wurde niemand verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Gegen 03.30 Uhr missachtete ein Autofahrer in der Donaustraße die Vorfahrt eines anderen Autos und es kam beinahe zum Zusammenstoß. Eine Polizeistreife, die gerade auf Streifenfahrt war, wollte den Autofahrer anschließend kontrollieren. Der Autofahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete. Hierbei missachtete der Autofahrer sämtliche Verkehrsregeln, mit zum Teil erheblicher Geschwindigkeit. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es hierbei nicht. Es unterstützten mehrere Polizeistreifen aus dem Stadtgebiet. Im Rahmen der Fahndung nach dem Autofahrer wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger ermittelt. Der Grund für seine Flucht war schnell klar, der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 17-Jährigen behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen.

1166 – Autoreifen in Parkhaus angezündet

Herrenbach – Am Samstag (01.06.2024) zündete ein bislang unbekannter Täter einen Autoreifen im Parkhaus des Schwaben-Centers an.

Gegen 20:30 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Parkhaus des Schwaben-Centers in der Wilhelm-Hauff-Straße festgestellt. Die Berufsfeuerwehr löschte den brennenden Autoreifen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.

1167 – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Göggingen – Am Samstag (01.06.2024), gegen 22:50 Uhr, legte ein bisher unbekannter Täter einen E-Scooter mitten auf die Fahrbahn der Eichleitnerstraße.

Ein 52-jähriger Mann bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Auto über den E-Scooter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.