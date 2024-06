BABENHAUSEN. Zur Hochwasserlage im Landkreis Unterallgäu informieren neben Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie Innen- und Katastrophenschutzminister Joachim Herrmann auch der Landrat des Landkreises Unterallgäu, Alex Eder, sowie Vertreter der Polizei.

Der Treffpunkt ist um um etwa 14:00 Uhr

an der Realschule in der Pestalozzistraße 7 in Babenhausen.

(PP Schwaben Süd/West)

