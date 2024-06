Schiffsunfall - Schubverband rammt Kaimauer - Betriebsstoffe ausgetreten - Mehrstündige Gewässerschutzmaßnahmen

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmittag hat ein Schubverband die Kammermauer einer Schleuse gerammt. Nachdem in der Folge Betriebsstoffe austraten, folgte ein mehrstündiger Einsatz mit Gewässerschutzmaßnahmen. Die Wasserschutzpolizei nahm den Unfall auf, die Wasserstraße war derweil gesperrt.

Am Samstagmittag, gegen 12.00 Uhr, touchierte der Schubverband bei der Einfahrt in die Schleuse Kleinostheim die Kammermauer. Hierbei wurden die Schiffsaußenhülle und der Kraftstoffstank beschädigt, so dass dem Sachstand nach mehrere hundert Liter Schiffsdiesel austraten. Die örtlichen Feuerwehren waren mit zahlreichen Helfern vor Ort, trafen Gewässerschutzmaßnahmen und legten u. a. Ölsperren aus und pumpten den leckgeschlagenen Tank aus. Seitens des Landratsamts Aschaffenburg wurde auch eine Spezialfirma zum Auffangen der Betriebsstoffe hinzugezogen.

Die Wasserschutzpolizei nahm den Schiffsunfall auf. Der entstandene Sachschaden an Schleusenkammer und dem Schiff liegt nach ersten Schätzungen, je in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Die Schifffahrt war auf dem Main während des Einsatzes unterbrochen und konnte kurz vor 23.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Auseinandersetzung in Linienbus - Couragierte Mitfahrer helfen - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit ist es am Samstagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Linienbus gekommen. Mitfahrer halfen und beendeten den Konflikt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise.

Am Samstagmittag, gegen 11.00 Uhr, kam es im Bus der Linie 15, die von der Steubenstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war zu dem Vorfall. Dem Sachstand nach sprach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger den späteren Geschädigten an und es kam zu einer Streitigkeit. An der Haltestelle Stadelmannstraße schlug der Tatverdächtige den Geschädigten unvermittelt. Mitfahrer der Buslinie zeigten Courage, drängten den Tatverdächtigen aus dem Bus und beendeten somit die Auseinandersetzung. Der Geschädigte trug leichte Verletzungen davon.

Der Tatverdächtige entfernte sich hiernach in Richtung Alexandrastraße und wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 cm groß mit schlanker Statur

Kurz rasierte Haare u. Drei-Tage-Bart

Trug eine cremefarbene Hose und ein schwarzes Oberteil

Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, zudem Personen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Schilder am BMX Platz gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben bislang Unbekannte drei Schilder entwendet. Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (24. Mai bis 26. Mai 2024) haben bislang Unbekannte drei Schilder im Bereich des Stadtwegs bzw. des BMX Platzes gestohlen. Der oder die Täter entwendeten dort das Ortsschild, zudem ein Schild, das die Belastbarkeit der Brücke über den Flutgraben angibt, sowie ein Hinweisschild zu Brandgefahr und Reservierung des BMX Platzes. Das letztgenannte Schild wurde samt Betonsockel entfernt.

Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen zu dem Geschehen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Schilder geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, gegen 13.25 Uhr, rangierte der Fahrer eines weißen Kleintransporters rückwärts in den Kreuzungsbereich der Würzburger Straße und Kneippstraße. Ein Pkw auf der Würzburger Straße musste ausweichen und stieß hierbei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der weiße Lieferwagen, ohne hintere Fenster, entfernte sich hiernach über die Würzburger Straße stadteinwärts.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Freitagmittag, 14.30 Uhr, und Beginn des Sonntags, um 01.50 Uhr, wurde ein schwarzer Audi, A3, beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Schillerstraße.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein geparkter blauer Audi, S3, wurde in der Sandgrubenstraße beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und Freitagmorgen, um 09.00 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend, zwischen 19.20 Uhr und 21.00 Uhr, wurde ein weißer Toyota Aygo beschädigt. Das Fahrzeug war in der oberen Etage des Parkhauses am Wendelinusplatz abgestellt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Mittwochabend, 18.40 Uhr, bis Donnerstagmittag, 14.15 Uhr, wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Ninebot entwendet. Das Fahrzeug war am Bahnhof in der Glanzstoffstraße abgestellt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr, und Freitagmorgen, 07.00 Uhr, hat ein Unbekannter ein Fahrzeug beschädigt. Der rote Opel Corsa war zu dieser Zeit in der Bahnhofstraße abgestellt.

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr, und Beginn des Freitags, 00:05 Uhr, entwendeten Unbekannte die hinteren Kennzeichen von zwei Pkw. Die Fahrzeuge waren zu dieser Zeit in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagmittag, zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte eine Grundstücksmauer an der Ecke Friedenstraße und Bahnstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.