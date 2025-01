ANSBACH. (94) In der Nacht zum Mittwoch (29.01.2025) brachen Unbekannte in ein Autohaus in Ansbach ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Unbekannte Personen verschafften sich mutmaßlich gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Autohandel in der Würzburger Landstraße. Im Innenraum öffneten sie mehrere Schubladen und entwendeten daraus Bargeld. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach stellten zudem fest, dass die unbekannten Täter offenbar auch versucht hatten, in einen nahegelegenen Autoverleih einzubrechen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler