148. Einbruch in Einfamilienhaus – Moosach

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 19:00 Uhr, stellte ein Passant an einem Einfamilienhaus ein gewaltsam geöffnetes Fenster fest. Als sich der Passant dem Haus näherte, flüchteten zwei unbekannte männliche Personen aus dem Anwesen.

Nach Verständigung der Polizei über den Notruf 110 wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, in denen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Beide Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Im Inneren des Anwesens wurde ein Zimmer nach Stehlgut durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm groß, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Warschauer Straße, Netzerstraße und Lacherstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

149. Einbruch in Doppelhaushälfte – Ottobrunn

Am Freitag, 24.01.2025, gegen 09:30 Uhr, bemerkte eine über 80-jährige Anwohnerin, dass in ihre Doppelhaushälfte eingebrochen wurde.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Das Haus wurde im Anschluss nach Stehlgut durchsucht und es wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Anschließend konnte der oder die Täter unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Uhlandstraße, Putzbrunner Straße und Ottostraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

150. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 15:00 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Opel Pkw auf dem Kurfürstenplatz von der Kurfürstenstraße kommend in Richtung der Belgradstraße. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße wollte er in diese nach links abbiegen. Mit in seinem Fahrzeug befanden sich als Mitfahrer eine 30-Jährige sowie ein 9-Jähriger (beide mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg).

Zeitgleich fuhr ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Belgradstraße in Richtung Kurfürstenplatz. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße wollte er diese geradeaus überqueren.

Beim Abbiegevorgang des 32-Jährigen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die 30-Jährige und der 9-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der 66-Jährige wurde ebenfalls verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Trambahnverkehr an der Örtlichkeit für ca. 30 Minuten eingestellt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

151. Raubdelikt – Sendling

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 00:15 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Partnachplatzes. Unvermittelt wurde er von einer Gruppe, bestehend aus vier männlichen Personen, tätlich angegriffen. Durch zahlreiche Tritte und Schläge ging der 23-Jährige zu Boden. Im Anschluss entwendeten die Täter seine Jacke, in der sich zudem die Geldbörse des 23-Jährigen befand. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.

Der 23-Jährige fuhr daraufhin mit dem Bus in Richtung Harras. Dort vertraute er sich gegenüber Passanten an, welche die Polizei über den Notruf 110 verständigten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und musste von einem Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Tatbeute hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 Jahre, ca. 182 cm groß, kräftige Statur, südeuropäische Erscheinung, glatte Frisur; bekleidet mit roter Jacke

Täter 2:

Männlich, ca. 16 Jahre, ca. 182 cm groß, südeuropäische Erscheinung, dunkle lockige Haare, trug eine Zahnspange; bekleidet mit einer roten Jacke

Täter 3:

Männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke Moncler

Täter 4:

Männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, südeuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer orangefarbene Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Partnachplatz, Treffauerstraße und Partnachstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

152. Beleidigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

Am Donnerstag, 23.01.2025 gegen 01:00 Uhr, befanden sich zwei 23-Jährige, einer mit Wohnsitz Berlin und der andere mit Wohnsitz in München, an der Tramhaltestelle Sonnenstraße. Ein ihnen unbekannter Mann sprach die beiden an und beleidigte sie verbal mit LGBTIQ*-feindlichem Inhalt. Daraufhin begab sich der Täter in das Untergeschoss des Karlsplatzes und die beiden folgten ihm. Dort schlug der Täter dem 23-Jährigen aus München mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde.

Der 23-Jährige informierte den Polizeinotruf 110. Von einer Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) wurde der Tatverdächtige, ein 24-jähriger mit Wohnsitz in München, angetroffen. Er wurde vorläufig festgenommen und zu Boden gebracht, weil weiterhin versuchte, die beiden 23-Jährigen anzugreifen.

Der 24-Jährige wurde wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung und einer Beleidigung angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

153. Brand in Treppenhaus – Obermenzing

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 23:05 Uhr, teilten mehrere Zeugen der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr einen brennenden Kinderwagen in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Obermenzing mit. Infolgedessen kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Umgehend begaben Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Ereignisort.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei befanden sich mehrere Personen auf den dortigen Balkonen und Vordächern.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und das Gebäude entrauchen.

Durch die Rauchgase wurden mindestens drei Bewohner verletzt.

Durch den Brand wurde das gesamte Treppenhaus und teilweise Wohnungen durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Verdistraße, Packenreiterstraße, Meyerbeerstraße und Sarasatestraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

154. Brandfall in einem Labor – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 24.01.2025, gegen 14:30 Uhr, entstand ein Brand in einem Labor eines Institutes. Zeugen nahmen den Brand wahr und verständigten umgehend die Feuerwehr und die Polizei.

Das Feuer konnte durch die eintreffende Feuerwehr zügig gelöscht werden. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 und prüft die Gründe für die Brandursache.

155. Sachbeschädigung durch Schmierschrift – Schwabing

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 04:00 Uhr, bemerkte der Sicherheitsdienst eines Unternehmens in Schwabing, wie zwei bislang Unbekannte eine Schmierschrift an die Gebäudefassade anbrachten. Als sich der Sicherheitsdienst zu den zwei Unbekannten begab, bemerkten sie ihn, warfen den Rest der Farbe gegen das Gebäude und flüchteten zu Fuß.

Der Inhalt der Schmierschriften steht im Kontext zu den aktuellen Ereignissen in der Region Israel - Palästina.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 4 übernommen.

156. Nicht angezeigte Versammlung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 26.01.2025, gegen 16:20 Uhr, begaben sich mehrere Personen vor das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration am Odeonsplatz.

Dort wurde im Anschluss eine nicht angezeigte Versammlung mit Bezug zum Vorfall in Aschaffenburg abgehalten. Dabei kam es zum Abbrennen von mehreren pyrotechnischen Gegenständen. Eine Person, die an der Versammlung teilnahm, konnte durch Polizeikräfte im Umfeld festgestellt und kontrolliert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf a. Inn.

Nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wurde er wieder entlassen. Gegen ihn und die anderen Versammlungsteilnehmer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Zudem werden mögliche versammlungsrechtliche Verstöße geprüft.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 übernommen.

157. Möglicher Wohnungseinbruch; Kontrolle von zwei Personen – Grünwald

Am Samstag, 25.01.2025, informierte gegen 11:30 Uhr, eine 41-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München die Polizei über zwei verdächtige Personen, die in Grünwald als Fußgänger unterwegs waren.

Die Personen konnte durch schnell eintreffende Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnten diverse Werkzeuge sowie Schmuck aufgefunden werden. Außerdem konnte die 41-jährige Mitteilerin der Polizei eine größere schwere Tasche zeigen, die die beiden Personen mit sich führten und diese kurz vor der Kontrolle wegwarfen. In der Tasche wurden weitere Werkzeuge aufgefunden.

Bei den beiden Personen handelt es sich um einen 58-Jährigen sowie einen 39-Jährigen (beide polnische Staatsangehörige und ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Sämtliche mitgeführte Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Personen wurden nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache, insbesondere ob es sich bei den mitgeführten Gegenständen um Diebesgut und Tatwerkzeuge handelt, werden durch das Kommissariat 53 geführt.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere das aufmerksame Verhalten der Anruferin hervorgehoben. Der Münchner Polizei geht jeder verdächtigen Wahrnehmung nach, die in vielen Fällen zu Ermittlungserfolgen führen.