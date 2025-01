0138 - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Lechhausen - Am Samstag (18.01.2025), gegen 20.30 Uhr, brannte ein Container in einer Tiefgarage in der Brixener Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist noch unklar. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0821/323-2310 entgegen.

0139 – Polizei sucht nach bislang Unbekanntem

Göggingen – Am Montag (20.01.2025) sprach ein bislang unbekannter Mann ein 12-jähriges Mädchen in der Radaustraße an.

Die 12-Jährige lief gegen 06.45 Uhr in die Schule und wurde von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt. Die 12-Jährige ignorierte den Mann und lief weiter. Der Mann folgte dem Mädchen und setzte sich in der Straßenbahn neben sie. An der Schule entfernte sich der Mann, sprach das 12-jährige Mädchen nach der Schule aber erneut an.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 170 - 180 cm groß, schlank

schwarze Jogginghose, grüne Jacke, schwarze Mütze und weiße Schuhe

Die Polizei klärt nun die Hintergründe des Verhaltens und um wen es sich bei dem Unbekannten handelt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0140 – Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Universitätsviertel – Am gestrigen Dienstag (21.01.2025) war ein 77-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr wendete der 77-Jährige auf der Haunstetter Straße. Dabei kam er auf den Grünstreifen und fuhr sein Auto an einem Stein fest. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten stellten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 77-Jährigen.

0141 - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Montag (20.01.2025), zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen roten Opel Crossland in der Bürgermeister-Wegele-Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden an der linken Fahrzeugseite zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0142 – Schockanruf - Frau handelt richtig

Haunstetten – Am gestrigen Dienstag (21.01.2025) kam es zu einem versuchten Schockanruf bei einer 93-jährigen Frau. Diese bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Gegen 20.00 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass ihre Tochter ein Kind bei einem Autounfall getötet habe und nun eine Kaution zu bezahlen sei. Die 93-Jährige rief bei ihrer Tochter an, die umgehend die Polizei verständigte.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Betrug.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick