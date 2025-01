WEIDEN I.D.OPF. Ein Streit im Max-Reger-Park endete in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer schwer verletzten Person.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 18.01.2025, gerieten kurz nach Mitternacht mehrere Personen aus bislang nicht bekannter Ursache im Max-Reger-Park aneinander. Der Streit steigerte sich, wobei ein 37-Jähriger schwer verletzt und stationär im Klinikum Weiden i.d.OPf. behandelt wurde. Ein 36-Jähriger wurde vorsorglich ins Klinikum Weiden i.d.OPf. verbracht. Der Anlass und der genaue Ablauf der Streitigkeit ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag um Mitternacht im Bereich des Max-Reger-Parks etwas gesehen, was mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.