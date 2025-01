NÜRNBERG. (69) Am Dienstagabend (21.01.2025) leistete ein 20-Jähriger im Rahmen einer Kontrolle in einem Wohnhaus in der Nürnberger Innenstadt Widerstand. Im Rahmen dessen fielen er und ein Beamter mehrere Treppenstufen hinab und verletzten sich jeweils leicht.



Gegen 21:20 Uhr teilte ein Zeuge per Notruf mit, dass sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Karolinenstraße mehrere Personen unberechtigt aufhalten würden.

Zwei Steifen trafen im 4. OG auf 8 Personen, die augenscheinlich Marihuana konsumierten. Ein 20-Jähriger aus der Gruppe rannte an einer Streife vorbei, woraufhin ihn ein Beamter (33) aufhalten wollte. Der junge Mann ließ sich jedoch nicht beirren und wollte weiter rennen, währenddessen ihn der Beamte festhielt. In der Folge fielen beide mehrere Treppenstufen nach unten. Der 20-Jährige wehrte sich weiterhin gegen seine Festnahme und konnte nur unter Anwendung körperlicher Gewalt fixiert werden.

Eine Durchsuchung des Mannes führte zum Auffinden von Marihuana.

Durch die Widerstandshandlung verletzte sich der Beamte leicht, blieb aber weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte klagte ebenfalls über Schmerzen.

In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen durch. Im Rahmen dessen begutachtete der Arzt auch die angegebenen Verletzungen des Mannes.

Der Beschuldigte muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Zudem leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des Besitzes einer unerlaubten Menge an Cannabis gegen ihn ein.



Erstellt durch: Janine Mendel