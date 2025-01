Bild v.l.: Polizeipräsident Günther Gietl, Stadträtin Margit Däubler, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Polizeidirektor Thomas Rauscher, Polizeivizepräsidentin Kerstin Schaller, stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler, Kriminaloberkommissarin Katharina Radlbeck-Puchelt.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde am heutigen Vormittag der Leiter der Polizeiinspektion Landsberg am Lech, Polizeidirektor Thomas Rauscher, in den Ruhestand verabschiedet.

Ehrengäste aus Politik, der Polizei, der Justiz, der Feuerwehr, der Rettungs- und Hilfsorganisationen, der Institutionen und Behörden aus dem Landsberger Bereich und Wegbegleiter Herrn Rauschers aus den vergangenen Dienstjahren fanden zu dem feierlichen Anlass im Festsaal des Historischen Rathauses Landsberg am Lech zusammen.

Thomas Rauscher ist sich sicher, dass ihm in der Pension nicht langweilig werden wird. Der Landkreis Landsberg am Lech ist seit knapp über 30 Jahren seine Wahlheimat. Er genießt die Freizeitmöglichkeiten im Voralpenland mit dem Lech sehr.

Der Polizeidirektor hat einen bewegten dienstlichen Werdegang vorzuweisen. Zahlreiche hochrangige Einsätze und Ereignisse prägten über 43 Jahre seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei. Polizeipräsident Günther Gietl berichtete aus der Vita des angehenden Pensionisten und betonte: „Nun habe ich schon so viel gesagt und könnte noch ewig so weiter machen.“

Zusätzlich engagierte sich Thomas Rauscher maßgeblich und in leitender Funktion bei der Verhandlungsgruppe des Präsidiums Oberbayern und später Oberbayern Nord sowie der Polizeilichen Betreuungsgruppe. Letztere führte er gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen im Jahr 2021 neu für das Polizeipräsidium Oberbayern Nord ein.

Polizeipräsident Gietl wünschte Herrn Rauscher viel Glück, Gesundheit und Freude für den nun beginnenden Lebensabschnitt - stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler und Stadträtin Margit Däubler schlossen sich dem an und wünschten Thomas Rauscher das Beste für die Pension.

Bis zur Neubesetzung der Leitung der Polizeiinspektion Landsberg wird Frau Radlbeck-Puchelt die Geschicke der Dienststelle leiten. Die Kriminaloberkommissarin leistet aktuell in der Funktion der stellvertretenden Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Landsberg ihre Führungsbewährung für die Ämter der 4. Qualifikationsebene.