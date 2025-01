FÜRTH. (57) Am Freitagabend (17.01.2025) grölte ein Mann in der Fürther Innenstadt ausländerfeindliche Parolen und setzte Wahlplakate in Brand. Mit Hilfe der Sicherheitswacht konnte der 23-jährige Tatverdächtige festgenommen werden.



Gegen 20:45 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken Mitteilungen ein, wonach ein zunächst unbekannter Mann in der Hornschuchpromenade lautstark ausländerfeindliche Parolen grölte. Weiteren Mitteilungen zufolge solle der Mann nun mehrere Wahlplakate in angrenzenden Straßen angezündet haben.

Die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth, konnten den Mann jedoch nicht mehr vor Ort antreffen. Eine Streife der Fürther Sicherheitswacht wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in einem nahegelegenen U-Bahnhof auf den Tatverdächtigen aufmerksam und hielten ihn bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen fest.

Die Beamten nahmen den mit über zwei Promille alkoholisierten 23-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung und der Volksverhetzung strafrechtlich verantworten.



