ZEILARN, LKR. ROTTAL-INN. In den Morgenstunden am 09.01.2025 wurde eine Fußgängerin auf der B20 Höhe Kellndorf von einem Fahrzeug überfahren. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurden unter der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Passau in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landshut bereits umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.

Neben der Hinzuziehung eines Sachverständigen wurden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei München noch am Unfalltag unter anderem Anwohnerbefragungen im näheren Umfeld der Unfallstelle durchgeführt. Die Auswertung von gesichertem Videomaterial dauert derzeit noch an. Bereits am Nachmittag des 09.01.2025 wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams durch das Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit den Rettungskräften und dem Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes betreuten Beamte der Betreuungsgruppe des Polizeipräsidiums Niederbayern zahlreiche Ersthelfer, Unfallbeteiligte und Angehörige.

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung

Auf den veröffentlichten Zeugenaufruf vom 09.01.2025 meldeten sich mehrere Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben konnten. Gegenstand der Ermittlungen ist nach wie vor, ob die 57-jährige Fußgängerin vor dem Zusammenstoß mit dem Audi bereits von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst wurde.

Personen/Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen zwischen 06.40 Uhr und 07.05 Uhr auf der B20 Höhe Industriegebiet Kellndorf an der dortigen Bushaltestelle geben können, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich für die bereits gegebenen Hinweise und die Mithilfe.

Veröffentlicht: 16.01.2025, 13.50 Uhr