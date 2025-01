Polizeieinsatz in Blaichach

BLAICHACH. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in Blaichach. Zuvor war bei der Polizei ein anonymer Hinweis eingegangen. Demzufolge gehe von einer konkret benannten, in Blaichach aufhältlichen, männlichen Person eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus. Weil eine Gefahr ausgeschlossen werden musste und die Person telefonisch nicht erreichbar war, musste die Wohnung von Sondereinsatzkräften betreten werden, woraufhin die Person widerstandslos in Gewahrsam genommen wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit.

