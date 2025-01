NÜRNBERG / WÜRZBURG. (44) Am Montagabend (13.01.2025) entwendeten zunächst Unbekannte einen Pkw im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 23 Jahren konnten am Dienstagmorgen (14.01.2025) in Würzburg festgenommen werden.



Zwei zunächst Unbekannte entwendeten am späten Montagabend einen in der Züricher Straße geparkten Renault Twingo (Farbe schwarz) mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ – TC 258. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der Halter des Fahrzeugs zuvor den Autoschlüssel, welchen sich die zwei Tatverdächtigen offenbar aneigneten.

Am Dienstagmorgen (circa 08:45 Uhr) wurden Passanten in Würzburg auf einen schwarzen Renault Twingo aufmerksam, welcher mit durchdrehenden Reifen gefährliche Fahrmanöver auf einem Firmenparkplatz in der Ohmstraße durchführte und verständigten die Polizei.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt traf vor Ort zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren sowie das in Nürnberg entwendete Fahrzeug an. Die Männer waren im Besitz des Originalschlüssels des Fahrzeugs und standen offensichtlich unter dem Eindruck berauschender Mittel. Ein entsprechend durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht auf den Konsum von Cannabis.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen und das entwendete Fahrzeug sichergestellt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an.

Das Duo muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens strafrechtlich verantworten.

Zudem bittet die Polizei Zeugen, welche den Diebstahl beobachtet oder das Fahrzeug im genannten Zeitraum zwischen Nürnberg und Würzburg wahrgenommen haben und möglicherweise in eine gefährliche Verkehrssituation gerieten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 65830 oder 0931 4572210 in Verbindung zu setzen.



