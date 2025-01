Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

COBURG. Am Dienstagabend kam es in der Mohrenstraße zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen mit insgesamt zwei Verletzten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzen inzwischen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Gegen 17.30 Uhr eskalierte in der Coburger Mohrenstraße ein Streit zwischen zwei syrischen Staatsangehörigen im Alter von 23 und 25 Jahren. Dabei soll der 25-Jährige dem Jüngeren mit Hilfe eines 22-jährigen Syrers eine Gesichtsverletzung zugefügt haben. Der 23-Jährige kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Nach der medizinischen Behandlung kehrte er gegen 18.45 Uhr mit zwei Bekannten, einem 21-jährigen Deutschen und einem 16-jährigen Syrer, in die Mohrenstraße zurück. Dort trafen sie auf den 25-Jährigen und sollen ihn gemeinsam angegriffen haben. Unter anderem soll der 16-Jährige Tierabwehrspray gegen den 25-Jährigen eingesetzt haben. Der 25-Jährige flüchtete mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Geschäft und verständigte die Polizei. Beamte der Polizei Coburg nahmen alle vier Beteiligten vorläufig fest. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen.

Am Mittwoch wurden die Tatverdächtigen im Alter von 23, 21 und 16 Jahren einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die Männer. Sie sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten ein.

Der 25-Jährige wurde nach der richterlichen Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch er und der 22-Jährige müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen der beiden Auseinandersetzungen. Wer am Dienstagabend in der Mohrenstraße entsprechende Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.