DIETMANNSRIED. Am Samstagvormittag kam es auf der A7, an der Anschlussstelle Dietmannsried in Fahrtrichtung Ulm zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Zunächst kam es zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Ein nachfolgender Pkw sah dies zu spät und versuchte durch einen Fahrstreifenwechsel einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei übersah der 59-jährige Fahrzeugführer den neben ihm fahrenden Pkw, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam und der Pkw in den angrenzenden Graben geschoben wurde. Ein dahinterfahrender 34-jähriger Fahrzeugführer, welcher den vorhergegangenen Auffahrunfall ebenfalls zu spät bemerkte, versuchte noch auszuweichen, jedoch konnte ein Streifzusammenstoß mit dem Fahrzeug des 59-jährigen nicht mehr verhindert werden. Insgesamt wurden glücklicherweise nur zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Dietmannsried und Überbach waren mit etwa 30 Mann vor Ort. Die Autobahn wurde zeitweise komplett gesperrt. (VPI Kempten)

