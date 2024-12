RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntagabend, 29. Dezember 2024, kam es in Ruhpolding zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt die Polizeiinspektion Traunstein in dem Fall und wird von einem Sachverständigen unterstützt.

Am Sonntagabend kam es gegen 17:25 Uhr auf der Hauptstraße in Ruhpolding zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fußgänger.

Ein 81-jähriger Grevener wollte kurz vor der dortigen Tankstelle die Fahrbahn queren, als er mit dem Pkw einer ortsauswärts fahrenden 66-jährigen Teisendorferin kollidierte.

Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens war der Pkw zwar nach ersten Ermittlungen mit verhältnismäßig verringerter Geschwindigkeit unterwegs, dennoch kam der Fußgänger durch den Zusammenstoß zu Sturz und erlitt hierdurch schwere Kopfverletzungen. Zahlreiche Unfallzeugen leisteten sofort erste Hilfe, die durch eine privat vorbeikommende Notärztin fortgesetzt wurde. Der 81-Jährige wurde durch den Rettungsdienst unter notärztlicher Begleitung in ein Klinikum transportiert, wo er im Laufe des Abends seinen schweren Verletzungen erlag.

Der Unfall wurde durch zwei Streifen der Polizeiinspektion Traunstein aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Unfallgutachten angeordnet. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Arbeit des Gutachters, musste die Hauptstraße für drei Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund des starken Ausflugsrückreiseverkehrs kam es zu Verkehrsstörungen im Ortsgebiet Ruhpolding. Die Arbeiten der Polizei und des Rettungsdienstes wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Ruhpolding mit drei Einsatzfahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften unterstützt.