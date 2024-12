MINDELHEIM. Am frühen Freitagabend des 27.12.2024, erschien ein 66-jähriger, merklich unter Alkoholeinfluss stehender Mann, bei der Polizeiinspektion Mindelheim. Er gab an, dass er kurze Zeit zuvor seine 87-jährige Mutter in deren Wohnanwesen im Stadtgebiet Mindelheim getötet habe. Er wurde daraufhin unmittelbar vorläufig festgenommen. Bei einer sofortigen Überprüfung des Wohnanwesens durch Beamte der Mindelheimer Polizei und des Rettungsdienstes, konnte durch den Notarzt nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Die weitergehenden Ermittlungen wurden noch am späten Abend durch das für Tötungsdelikte zuständige Fachkommissariat der Memminger Kriminalpolizei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen kam das Opfer durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode. Eine Obduktion wurde angeordnet. Der deutsche Staatsangehörige, der sich zur Tat einließ, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen des Verdachts des Totschlags am Samstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Memmingen vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. (KPI Memmingen/StA Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).