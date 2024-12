LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein Unbekannter versucht eine Tankstelle zu überfallen. Die Tat scheiterte und der Täter flüchtete ohne Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei der Suche nach dem Täter um Zeugenhinweise.

Überfall auf Tankstelle

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat ein maskierter Mann die Tankstelle in der Jahnstraße, wenige Minuten vor 23:00 Uhr und somit kurz vor Ladenschluss, betreten und im weiteren Verlauf einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers bedroht. Der Mann forderte die Tageseinnahmen, welche sich jedoch sicher in einem Tresor befanden und an die kein Herankommen war. Der Täter flüchtete ohne Beute aus dem Verkaufsraum und vom Tankstellengelände in Richtung Innenstadt. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt und verständigte die Polizei.

Großangelegte Fahndung

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndeten Polizisten aus Lohr und den umliegenden Dienststellen mit Hochdruck nach dem Mann.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 17 Jahre alt

Circa 170 cm groß

Schwarze Wintermütze mit Logo in der Mitte

Schwarzes Kapuzensweatshirt, mit Handeingriff im Frontbereich und mit einem Brustaufdruck: Weißes Rechteck sowie das Wort "SNIPES" in schwarzer Schrift

schwarze Trainingshose mit zwei vertikal verlaufenden weißen Streifen

schwarze Sneaker

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten räuberischen Erpressung übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tankstellen-Überfall gemacht?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat eine Person, die auf die oben genannte Beschreibung passen könnte, wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.