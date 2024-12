17.12.2024 | Schaffhauser Polizei

Mit dem Jahreswechsel (2024/2025) geht der Vorsitz der Polizeichef-Vereinigung Bodensee (PCVB) von der Schaffhauser Polizei an das deutsche Polizeipräsidium Schwaben Süd/West über. Zudem feierte am Montag, 9. Dezember 2024, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Bodenseepolizeien ihr 65-jähriges Bestehen.

Vor 65 Jahren, im Jahr 1959, gründeten die damaligen Leiter der Schutz- und Kriminalpolizei aus der Schweiz, Österreich und Deutschland in Konstanz (D) die Polizeichef-Vereinigung Bodensee (PCVB). Heute zählt die PCVB zu den ältesten internationalen Polizeiverbindungen in Europa. Zu den Mitgliedern gehören die Chefs bez. Chefinnen der Landespolizeichef des Fürstentums Liechtenstein, Landespolizeidirektion Vorarlberg, des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, des Polizeipräsidiums Konstanz, des Polizeipräsidiums Ravensburg, der Kantonspolizei St. Gallen, der Kantonspolizei Thurgau und der Schaffhauser Polizei, welche die Vereinigung in den vergangenen zwei Jahren präsidiert hat.

Die Polizeichef-Vereinigung Bodensee steht seit jeher für ein partnerschaftliches Miteinander, kurze Wege über Landesgrenzen hinweg und gegenseitige Unterstützung. In diesem respektvollen Dialog hat man erkannt, dass Sicherheitsfragen und Kriminalitätsbekämpfung keine Grenzen kennen.

"Der grenzüberschreitende Austausch und die enge Zusammenarbeit sind heute wichtiger denn je. Die Polizeichef-Vereinigung Bodensee steht seit 65 Jahren für Vertrauen, Dialog und gelebte Partnerschaft. Ich bin stolz, dass wir als Schaffhauser Polizei in den letzten zwei Jahren die Präsidentschaft übernehmen durften und freue mich, diese nun an Dr. Claudia Strößner weiterzugeben. Mit der kontinuierlichen Rotation stärken wir den Zusammenhalt und sichern unsere gemeinsame Schlagkraft im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität",

erklärt Oberstleutnant Philipp Maier, Präsident der Polizeichef-Vereinigung Bodensee und Kommandant der Schaffhauser Polizei.

Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Dr. Claudia Strößner, Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, den Vorsitz von Oberstleutnant Philipp Maier. Der regelmässige Wechsel im Zweijahresrhythmus, der traditionell "über den See" erfolgt, gewährleistet eine faire Rotation der Leitung unter den Mitgliedern der Vereinigung.

Die originale Pressemeldung finden Sie hier: Medienmitteilung Schaffhauser Polizei

