Ravensburg/Wangen/Leutkirch

Polizei nimmt dank Kommissar Zufall Betrüger fest – 46-Jähriger in Haft

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen 46-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, als Teil einer Betrügerbande durch Schockanrufe Opfer um ihr Erspartes gebracht zu haben.

Eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Lindau stoppte den Wagen des Tatverdächtigen gegen 16.45 Uhr auf der A 96 auf Höhe der Anschlussstelle Leutkirch-Süd für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Da der 46-Jährige bei der Kontrolle auffällig nervös wirkte, schauten die Beamten genauer hin und fanden im Fahrzeug einen fünfstelligen Euro-Betrag. Im Laufe der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat, stellte sich heraus, dass ein 63-Jähriger aus Wangen am Nachmittag Opfer eines sogenannten Schockanrufs wurde. Hierbei übergab dss Opfer dem später Festgenommenen 30.000 Euro auf dem Ravensburger Marienplatz. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen Bandenbetrugs erließ. Seither befindet sich der 46-jährige polnische Staatsangehörige in einer Justizvollzugsanstalt.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010