NÜRNBERG. (1277) Am Dienstagmorgen (17.12.2024) griff ein 21-Jähriger eine Frau in einer Wohnung in der Nürnberger Innenstadt an und bedrohte sie mit einem Messer. Die Polizei nahm den Mann fest.



Gegen 09:35 Uhr verständigten Zeugen die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilten mit, dass eine Frau in ihrer Wohnung angegriffen und bedroht worden sei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen vor Ort eine 20-jährige Frau an. Diese hatte durch den vorangegangenen Angriff leichte Verletzungen erlitten. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-jährige Tatverdächtige die 20-Jährige zudem mit einem Messer bedroht habe und noch immer in der betreffenden Wohnung sei. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann in einer Ausnahmesituation befindet, zogen die Polizisten weitere Streifenbesatzungen hinzu

Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte den 21-jährigen antreffen und in Gewahrsam nehmen. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, übergaben ihn die Polizisten in die Obhut einer Fachklinik. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler