MARKTZEULN, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zur Grundschule in Marktzeuln und stahlen 1.000 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitag, 13.30 Uhr, bis Sonntag , 8.45 Uhr, drangen Unbekannte in die Grundschule in Marktzeuln ein. Die Einbrecher richteten einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich an. Zudem brachen sie einen Tresor auf und entwendeten zirka 1.000 Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule in der Schulstraße festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.