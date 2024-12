NEU-ULM. Am vergangenen Samstag kam es im Neu-Ulmer Wohngebiet Wiley zu einer räuberischen Erpressung. Zwei männliche Jugendliche verfolgten einen 15-Jährigen und forderten die Herausgabe einer Jacke. Sie gaben diese zurück und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 15-jährige Geschädigte stieg zunächst, gegen 20:00 Uhr, am Neu-Ulmer Rathaus in einen Linienbus der Linie 5 ein. Dort bemerkte er, dass er von zwei ebenfalls im Bus befindlichen männlichen Jugendlichen offensichtlich beobachtet wurde. Als er wenige Minuten später auf Höhe des Wasserturms im Wohngebiet Wiley den Bus verlassen hatte, wurde er durch die beiden Jugendlichen verfolgt. Im weiteren Verlauf sprach ihn eine der beiden männlichen Personen an und forderte ihn zur Herausgabe seiner Jacke auf. Obwohl dem Geschädigten daraufhin zunächst die Flucht gelang, konnte er durch die beiden unbekannten Täter schlussendlich eingeholt werden. Da einer dieser zwischenzeitlich ein Messer in der Hand hielt und den Geschädigten dadurch einschüchterte, übergab der 15-Jährige die geforderte Jacke. Die beiden Unbekannten nahmen die Jacke entgegen, gaben sie jedoch kurz darauf wieder zurück und entfernten sich. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnten diese nicht mehr angetroffen werden. Zwischenzeitlich hat die Kripo Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die beiden unbekannten Täter waren augenscheinlich jugendlich, trugen zur Tatzeit schwarze Kleidung und entfernten sich nach der Tat in Richtung Memminger Straße.

Sollten Sie am Samstag, den 30.11.2024, im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr, im Bereich der John-F.-Kennedy-Straße auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, setzen Sie sich bitte direkt mit der Kripo Neu-Ulm unter 0731 8013-0 in Verbindung. (KPI Neu-Ulm)

