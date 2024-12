ALTENMARKT AN DER ALZ, LKR. TRAUNSTEIN. Ein Toter und mehrere verletzte Personen lautet die traurige Bilanz nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 3. Dezember 2024, auf der Bundesstraße 304 im Gemeindebereich von Altenmarkt an der Alz. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt die Polizeiinspektion Trostberg in dem Fall und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Am Dienstagmorgen (03.12.2024) kam es auf der Bundesstraße 304 zwischen Rabenden und Obing (Gemeindebereich Altenmarkt an der Alz) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter verstarb.

Gegen 06:45 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim mit seinem Opel auf der B304 von Rabenden kommend in Fahrtrichtung Obing. In der langgezogenen Rechtskurve auf Höhe Neustadl geriet er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Dacia eines 67-jährigen Trostbergers zusammenstieß. Im weiteren Verlauf stieß ein 20-Jähriger Altenmarkter, welcher mit seinem BMW hinter dem Opel gefahren war, in den verunfallten Dacia. Eine 59-jährige Trostbergerin, die mit ihrem Skoda in Richtung Rabenden unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß aufgrund der querstehenden Fahrzeuge nicht mehr verhindern und touchierte den verunfallten BMW.

Der 67-jährige Trostberger wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät befreit werden. Er wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er leider kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Die übrigen Beteiligten konnten sich selbstständig und leichtverletzt aus ihren Fahrzeugen befreien.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der sachleitdenden Staatsanwaltschaft Traunstein sichergestellt und abgeschleppt. Zudem wurde ein Sachverständiger von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Trostberg an der Unfallstelle hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll.

Der Gesamtschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für die Dauer von ca. dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Vor Ort waren vier Rettungsfahrzeuge, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber und der Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Feuerwehren Rabenden, Obing, Seeon und Trostberg waren samt Vertreter der Kreisbrandinspektion Traunstein mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Sie kümmerten sich u. a. um die Absicherung der Unfallstelle, die Bergung des später Verstorbenen und die Verkehrslenkung.