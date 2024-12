MÜHLHEIM AM MAIN/FÜRTH. (1223) Wo ist Artur Klosinski aus Mühlheim am Main? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 49-Jährigen, der seit Anfang September vermisst wird. Eventuell könnte sich der Vermisste im Großraum Fürth aufhalten.



Artur Klosinski ist etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und hat vermutlich einen Vollbart. Er hat blonde Haare und stark ausgeprägte Geheimratsecken. An den Händen, Unterarmen und Beinen hat Herr Klosinski mehrere sichtbare Narben. Zur Kleidung, welcher der Vermisste zuletzt trug, liegen keine Hinweise vor. Der vermisste Mann hielt sich gerne in einer Grünanlage im Bereich der Dietesheimer Straße in Mühlheim auf.

Der Vermisste könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist daher auf Hilfe angewiesen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

