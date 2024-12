WEIßENBURG. (1222) Am heutigen Montagmorgen (02.12.2024) soll ein 69-jähriger Mann in Weißenburg seinen Nachbarn verbal angegangen und mit einer Waffe bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann in seiner Wohnung fest.



Gegen 07:00 Uhr erschien der Geschädigte bei der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Weißenburg und teilte mit, dass ein Nachbar ihn auf der Straße zuerst verbal angegangen wäre und ihn dann mit einer Schusswaffe bedroht hätte. Grund hierfür wäre wohl das Parkverhalten des Geschädigten gewesen.

Im Anschluss zog sich der Nachbar wieder in sein Haus in der Uhlandstraße zurück und der Geschädigte verständigte die Polizei.

Streifen umstellten daraufhin das Anwesen, durch die Einsatzleitung wurden Kräfte des Einsatzzuges sowie Spezialeinsatzkräfte (SEK und Verhandlungsgruppe) alarmiert.

Auf Grund der unklaren Gesamtlage und der Aussage des Geschädigten bzgl. einer Schusswaffe erfolgte nach Beschluss durch die Staatsanwaltschaft die Betretung des Hauses und die Festnahme des 69-Jährigen durch Kräfte des SEK.

Verletzt wurde niemand.

In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Beamten bei der nachfolgenden Durchsuchung einen PTB-Revolver und stellten diesen sicher.

Die Polizisten führten bei dem 69-Jährigen eine sog. Gefährderansprache durch. Im Anschluss beließen die Beamten den Mann in seiner Wohnung.

Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Bedrohung wurde eingeleitet.



